The Hill: Украина призвала США оказать давление на Израиль из-за оружия
2022-10-30 16:05
Украинское правительство призвало Белый дом оказать давление на Израиль из-за отказа Тель-Авива поставлять оружие для ВСУ.
30 октября американское интернет-издание The Hill, ссылаясь на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сообщило о том, что киевский режим просит Белый дом оказать давление на правительство Израиля из-за его отказа от предоставления систем ПВО и вооружения для ВСУ.
Обозреватели The Hill отметили, что Украина также призывает Соединённые Штаты провести проверку выполнения Израилем введённых коллективным Западом антироссийских санкционных ограничений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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The Hill: Украина призвала США оказать давление на Израиль из-за оружия
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