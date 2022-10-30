The Hill: Украина призвала США оказать давление на Израиль из-за оружия

Украинское правительство призвало Белый дом оказать давление на Израиль из-за отказа Тель-Авива поставлять оружие для ВСУ.

30 октября американское интернет-издание The Hill, ссылаясь на чрезвычайного и полномочного посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сообщило о том, что киевский режим просит Белый дом оказать давление на правительство Израиля из-за его отказа от предоставления систем ПВО и вооружения для ВСУ.

Обозреватели The Hill отметили, что Украина также призывает Соединённые Штаты провести проверку выполнения Израилем введённых коллективным Западом антироссийских санкционных ограничений.