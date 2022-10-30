В Херсоне задержан второй подозреваемый в нападении с РПГ на РОВД

В экстренных службах сообщили о задержании второго подозреваемого в нападении с гранатомётом на здание РОВД Херсоне.

30 октября российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по задержанию второго подозреваемого в нападении с ручным противотанковым гранатомётом на здание Днепровского РОВД города Херсона.

Вчера вечером, 29 октября 2022 года, обозреватели ТАСС также сообщили о задержании первого подозреваемого в совершении 26 октября текущего года нападения на РОВД в Херсоне.