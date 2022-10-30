«Ростех»: перехватить российский беспилотник «Ланцет» практически невозможно

2022-10-30 16:40

В корпорации «Ростех» утверждают, что перехватить или уничтожить российский беспилотник «Ланцет» при помощи лазерного оружия невозможно.

Специалисты считают, что от него невозможно спрятаться. В БПЛА имеется встроенная противолазерная защита.

«Ланцет» способен самостоятельно вести разведку, атаковать цель без спутниковой навигации. 

Как сообщалось ранее, «Ростех» готов поставлять российским военным любое необходимое количество беспилотников «Ланцет».

Опубликовано: Светлана Репина