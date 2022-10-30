«Ростех»: перехватить российский беспилотник «Ланцет» практически невозможно
2022-10-30 16:40
В корпорации «Ростех» утверждают, что перехватить или уничтожить российский беспилотник «Ланцет» при помощи лазерного оружия невозможно.
Специалисты считают, что от него невозможно спрятаться. В БПЛА имеется встроенная противолазерная защита.
«Ланцет» способен самостоятельно вести разведку, атаковать цель без спутниковой навигации.
Как сообщалось ранее, «Ростех» готов поставлять российским военным любое необходимое количество беспилотников «Ланцет».
Опубликовано: Светлана Репина
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