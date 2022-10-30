Во Франции обвинили НАТО в подрыве «Северных потоков»
2022-10-30 16:59
Французский политик Флориан Филиппо заявил, что страны блока НАТО подорвали нитки «Северных потоков».
30 октября французский политик-голлист Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter заявил, что Швеция в ходе расследования установила виновных в произошедших взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море, но боится обнародовать результаты расследования.
Филиппо отметил, что мировому сообществу известно о непричастности России к подрыву газопроводов, ведущих из России в Германию, что теракт в Балтийском море был организован странами-участницами блока НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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