Французский политик Флориан Филиппо заявил, что страны блока НАТО подорвали нитки «Северных потоков».

30 октября французский политик-голлист Флориан Филиппо в своём аккаунте Twitter заявил, что Швеция в ходе расследования установила виновных в произошедших взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море, но боится обнародовать результаты расследования.

Филиппо отметил, что мировому сообществу известно о непричастности России к подрыву газопроводов, ведущих из России в Германию, что теракт в Балтийском море был организован странами-участницами блока НАТО.