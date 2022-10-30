НАТО призвало Россию возобновить «зерновую сделку» с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство России возобновить «зерновую сделку» с Украиной.

В воскресенье, 30 октября 2022 года, генеральный секретарь Североатлантической альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе обратился с призывом к Москве касательно возобновления «зерновой сделки» с киевским режимом.

Столтенберг считает, что Россия должна продолжить участие в вывозе сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины, чтобы обеспечить продовольствием «наиболее нуждающиеся» страны.