НАТО призвало Россию возобновить «зерновую сделку» с Украиной
2022-10-30 17:09
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство России возобновить «зерновую сделку» с Украиной.
В воскресенье, 30 октября 2022 года, генеральный секретарь Североатлантической альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе обратился с призывом к Москве касательно возобновления «зерновой сделки» с киевским режимом.
Столтенберг считает, что Россия должна продолжить участие в вывозе сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины, чтобы обеспечить продовольствием «наиболее нуждающиеся» страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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