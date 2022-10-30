Великобритания передумала строить новый флагман для своего флота из соображений экономии

В связи с экономией средств Великобритания отказалась от строительства нового флагмана для своего флота.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес озвучил планы строительства судна за 250 млн фунтов стерлингов.

Уоллес называл будущий корабль «жемчужиной в короне» флота Великобритании и «плавучим посольством», которое будет продвигать торговые и дипломатические интересы страны.

Однако команда нового премьер-министра посчитала такое судно несущественным и исключила его из списка из-за необходимости финансовой экономии.