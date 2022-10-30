Hill: Украина просит США надавить на Израиль, чтобы получить оружие

Издание Hill со ссылкой на посла Украины Евгения Корнийчука сообщает, что украинская сторона обратилась к США с просьбой надавить на Израиль.

Цель Украины заключается в получении израильского оружия. Предлагается также проверить, соблюдает ли Израиль антироссийские санкции.

По мнению Корнийчука, Соединенные Штаты – единственная страна в мире, к которой прислушиваются в Израиле.

Издание также сообщает о регулярных встречах Корнийчука с американским коллегой Томасом Найдсом.