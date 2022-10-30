Hill: Украина просит США надавить на Израиль, чтобы получить оружие
2022-10-30 17:19
Издание Hill со ссылкой на посла Украины Евгения Корнийчука сообщает, что украинская сторона обратилась к США с просьбой надавить на Израиль.
Цель Украины заключается в получении израильского оружия. Предлагается также проверить, соблюдает ли Израиль антироссийские санкции.
По мнению Корнийчука, Соединенные Штаты – единственная страна в мире, к которой прислушиваются в Израиле.
Издание также сообщает о регулярных встречах Корнийчука с американским коллегой Томасом Найдсом.
Опубликовано: Светлана Репина
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