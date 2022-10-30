Основные факторы, которые ухудшают воздух в квартире

Плохое самочувствие, без видимой причины, может объясняться низким качеством воздуха в помещении. О видах наиболее частых загрязнений рассказывают специалисты.

Перепады настроения, апатия, сонливость, слабость, рассеянность, забывчивость - это признаки, которые должны насторожить.

Если такое состояние становится продолжительным, возможно, причина в плохом качестве воздуха.

Еще один способ понять, что с воздухом что-то не так, - не проводить проветривание пару дней. Если после этого появляется насморк или кашель, значит проблема существует и ее надо решать.

При этом человек постепенно привыкает к затхлому воздуху и уже не может реально оценивать его качество органами чувств. Но самочувствие начинает ухудшаться.

Единственный надежный способ установить состав воздуха в квартире - провести комплексное исследование, обратившись в специальные службы.

Основные загрязнения, которые ухудшают качество воздуха

Грибок, плесень

Как правило появляется там, где очень влажно и плохая вентиляция(подвал, ванная, туалет). Грибковые и плесневые споры - сильные аллергены, провоцируют кашель, приступы удушья. Иногда излишняя влажность в доме - результат усиленной теплоизоляции и связана с конденсатом на стенах и окнах.

Фенол, формальдегид

Вещества выделяются из новой мебели сомнительного качества. Также их источником могут быть вещи из резины, появляются эти элементы при ремонтных работах. Токсичные вещества в воздух просачиваются даже при использовании дорогих качественных стройматериалов. Фенол, формальдегид отличаются выраженным синтетическим запахом.

Стафилококки, стрептококки

Отсутствие уборки в доме ведет к размножению болезнетворных бактерий. Они провоцируют патологии дыхательных путей, кожные болезни.

Углекислый газ

Собираясь в большом количестве в комнате, он снижает способность концентрировать внимание. Люди начинают испытывать сонливость, усталость.

Радиация, радон

Высокий радиационный фон ведет быстрому утомлению, ухудшает здоровье и самочувствие в целом. Большое количество радона может быть обнаружено в подвалах и полуподвалах, вещество ведет к онкозаболеваниям легочной системы.