Крупнейший химический концерн Германии BASF сократил производство из-за энергокризиса
2022-10-30 17:24
Крупнейший химический концерн Германии BASF был вынужден сократить объемы производства из-за энергетического кризиса.
Речь идет, в частности, о резком росте расходов на газ и электроэнергию.
По словам гендиректора компании Мартина Брудермюллера, многочисленные правила Евросоюза создают неопределенность и негативно влияют на промышленность.
С помощью экономии BASF пытается удержать цены на свою продукцию на конкурентоспособном уровне, а также выполнить обязательства перед акционерами и обществом.
Опубликовано: Светлана Репина
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров
Гуттериш пытается добиться возобновления участия России в «зерновой сделке»
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
Генсек ООН Гутерриш не поехал на саммит в Алжир из-за проблем с зерновой сделкой
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза