Крупнейший химический концерн Германии BASF сократил производство из-за энергокризиса

Крупнейший химический концерн Германии BASF был вынужден сократить объемы производства из-за энергетического кризиса.

Речь идет, в частности, о резком росте расходов на газ и электроэнергию.

По словам гендиректора компании Мартина Брудермюллера, многочисленные правила Евросоюза создают неопределенность и негативно влияют на промышленность.

С помощью экономии BASF пытается удержать цены на свою продукцию на конкурентоспособном уровне, а также выполнить обязательства перед акционерами и обществом.