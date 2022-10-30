New Yorker: антироссийские санкции Запада не остановят СВО РФ на Украине

Обозреватель The New Yorker Шила Колхеткар заявила, что введённые против России санкции Запада не остановят спецоперацию в Украине.

30 октября штатный корреспондент американского еженедельника The New Yorker Шила Колхеткар, ссылаясь на бывших сотрудников Министерства финансов США, заявила, что введённые против Западными странами антироссийские санкционные ограничения не смогут положить конец СВО РФ на Украине.

Колхеткар отметила, что практически полное отсутствие эффективности экономических санкций было обнаружено ещё во времена Древней Греции, поэтому американская журналистка не видит ничего удивительного в том, что в настоящее время находящийся под санкционным давлением Кремль не отказался от своих убеждений и целей.