У берегов Сингапура стоят танкеры с 1 млн т мазута из России

По информации Bloomberg, в преддверии введения эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России морским путем у берегов Сингапура скопились танкеры с российским мазутом.

На данный момент речь идет примерно об 1,1 млн т мазута. Сообщается, что Россия ищет новые пути поставок, в основном в Азии.

В Сингапуре возможна перегрузка мазута на другие танкеры. Это позволяет замаскировать происхождение груза.

По мнению аналитиков, на азиатский рынок будет поступать все больше российского мазута, а количество танкеров в Сингапуре будет увеличиваться.

Между тем в европейских странах может возникнуть дефицит мазута. Уже сейчас его запасы на континенте рекордно низкие.