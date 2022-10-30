У берегов Сингапура стоят танкеры с 1 млн т мазута из России
2022-10-30 17:34
По информации Bloomberg, в преддверии введения эмбарго Евросоюза на поставку нефти из России морским путем у берегов Сингапура скопились танкеры с российским мазутом.
На данный момент речь идет примерно об 1,1 млн т мазута. Сообщается, что Россия ищет новые пути поставок, в основном в Азии.
В Сингапуре возможна перегрузка мазута на другие танкеры. Это позволяет замаскировать происхождение груза.
По мнению аналитиков, на азиатский рынок будет поступать все больше российского мазута, а количество танкеров в Сингапуре будет увеличиваться.
Между тем в европейских странах может возникнуть дефицит мазута. Уже сейчас его запасы на континенте рекордно низкие.
Опубликовано: Светлана Репина
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