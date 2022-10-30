Генсек ООН Гутерриш не поехал на саммит в Алжир из-за проблем с зерновой сделкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поехал на саммит в Алжир в связи с приостановкой зерновой сделки.

В заявлении ООН сказано, что генсек глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией и приостановкой реализации Черноморской инициативы.

Из-за этого он на день отложил поездку на саммит Лиги арабских государств. Сообщается, что Гутерриш намерен попытаться решить этот вопрос.

Сейчас генсек ООН активно контактирует со всеми заинтересованными, чтобы Россия возобновила свое участие в сделке.