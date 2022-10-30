Гуттериш пытается добиться возобновления участия России в «зерновой сделке»
2022-10-30 17:41
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш «проводит активные переговоры» с Россией по вопросу «зерновой сделки».
30 октября глава пресс-службы Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал представителям СМИ, что Антониу Гутерреш «проводит активные переговоры» с российской стороной по вопросу возобновления участия Российской Федерации в «зерновой сделке» с Украиной.
Дюжаррик отметил, что ради проведения переговоров с Москвой по вопросу вывоза зерна из украинских портов Гуттериш отложил поездку в Алжир на саммит Лиги арабских государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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