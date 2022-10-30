Baykar готовится оснащать свои беспилотники ракетами «воздух-воздух»

Турецкая компания Baykar намерена оснащать свои ударные беспилотники ракетами «воздух-воздух».

30 октября пресс-служба турецкой авиастроительной компании Baykar заявила, что ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух».

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар добавил, что в настоящее время начаты испытания обновлённых для борьбы с «неприятельским самолётам» моделей турецких беспилотных летательных аппаратов.