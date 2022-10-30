Baykar готовится оснащать свои беспилотники ракетами «воздух-воздух»
2022-10-30 18:20
Турецкая компания Baykar намерена оснащать свои ударные беспилотники ракетами «воздух-воздух».
30 октября пресс-служба турецкой авиастроительной компании Baykar заявила, что ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı будут оснащены ракетами класса «воздух-воздух».
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар добавил, что в настоящее время начаты испытания обновлённых для борьбы с «неприятельским самолётам» моделей турецких беспилотных летательных аппаратов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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