Карл III продал лошадей Елизаветы II и заработал больше 1 млн фунтов стерлингов

Британский монарх Карл III продал скаковых лошадей покойной Елизаветы III и заработал на этом более 1 млн фунтов стерлингов.

14 любимых лошадей королевы были проданы на аукционе Tattersalls. Среди них был и скакун Love Affairs. За 2 дня до смерти королевы он выиграл скачки в Гудвуде.

Каждая лошадь была продана в среднем за 75 тыс. фунтов стерлингов

Карл III сокращает количество лошадей в королевских конюшнях, но обещает, что этот вид спорта навсегда останется в семье.