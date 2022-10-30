Карл III продал лошадей Елизаветы II и заработал больше 1 млн фунтов стерлингов
2022-10-30 18:45
Британский монарх Карл III продал скаковых лошадей покойной Елизаветы III и заработал на этом более 1 млн фунтов стерлингов.
14 любимых лошадей королевы были проданы на аукционе Tattersalls. Среди них был и скакун Love Affairs. За 2 дня до смерти королевы он выиграл скачки в Гудвуде.
Каждая лошадь была продана в среднем за 75 тыс. фунтов стерлингов
Карл III сокращает количество лошадей в королевских конюшнях, но обещает, что этот вид спорта навсегда останется в семье.
Опубликовано: Светлана Репина
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