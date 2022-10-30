В США назвали список условий для переговоров с Россией

В случае поражения на выборах партии Байдена Соединенные Штаты Америки могут начать переговоры с Россией

Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй оповестил о возможности проведения переговоров Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, если на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс победит Республиканская партия.

Автор назвал, три основных цели Америки: не допущение прямого столкновения с Россией, окончательное ухудшения отношений с ней и ограничение экономических последствий украинского кризиса, так же он сообщил о том, что администрация Байдена не выполнила две из них.