В США назвали список условий для переговоров с Россией
2022-10-30 18:47
В случае поражения на выборах партии Байдена Соединенные Штаты Америки могут начать переговоры с Россией
Обозреватель The National Interest Мэтью Мэй оповестил о возможности проведения переговоров Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, если на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Автор назвал, три основных цели Америки: не допущение прямого столкновения с Россией, окончательное ухудшения отношений с ней и ограничение экономических последствий украинского кризиса, так же он сообщил о том, что администрация Байдена не выполнила две из них.
Опубликовано: Илья Крылов
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