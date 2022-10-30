Reuters: НАТО призывает Россию срочно возобновить зерновую сделку

Reuters сообщает, что НАТО призывает Россию срочно пересмотреть свое решение о приостановке зерновой сделки и возобновить ее.

В Североатлантическом альянсе также отметили, что РФ следует прекратить использовать продовольствие как оружие.

Россия заявила о своем решении приостановить зерновую сделку 30 октября после атаки беспилотников на Севастополь.

В российском Минобороны утверждают, что один беспилотник мог быть отправлен с корабля, который задействован в зерновой сделке.