Reuters: НАТО призывает Россию срочно возобновить зерновую сделку
2022-10-30 18:50
Reuters сообщает, что НАТО призывает Россию срочно пересмотреть свое решение о приостановке зерновой сделки и возобновить ее.
В Североатлантическом альянсе также отметили, что РФ следует прекратить использовать продовольствие как оружие.
Россия заявила о своем решении приостановить зерновую сделку 30 октября после атаки беспилотников на Севастополь.
В российском Минобороны утверждают, что один беспилотник мог быть отправлен с корабля, который задействован в зерновой сделке.
Опубликовано: Светлана Репина
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