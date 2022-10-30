NI: США начнут переговоры с Россией в случае поражения Байдена на выборах

Журналист издания The National Interest Мэтью Мэй утверждает, что Белый дом начнет переговоры с Россией в случае победы республиканцев на выборах.

Автор напоминает, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти обещал пересмотреть помощь Украине, если его партия выиграет выборы.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пообещал Украине новый пакет помощи.

Он подчеркнул, что США не собираются отказываться от поддержки Украины и будут работать в этом направлении, сколько потребуется.