Fox News: Байден совершил очередную ошибку, неверно назвав число штатов

Президент США Джо Байден в очередной раз публично совершил ошибку, неверно назвав число американских штатов.

30 октября американский телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден во время своего выступления в Пенсильвании с уверенностью заявил, что во время предвыборной гонки в 2018 году «без шуток» посетил 54 штата.

Внимательные репортёры Fox News сразу обратили внимание на очередную ошибку Байдена и отметили факт того, что США включают в себя 50 штатов и федеральный округ Колумбия.