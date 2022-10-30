Fox News: Байден совершил очередную ошибку, неверно назвав число штатов
2022-10-30 19:00
Президент США Джо Байден в очередной раз публично совершил ошибку, неверно назвав число американских штатов.
30 октября американский телеканал Fox News сообщил, что президент США Джо Байден во время своего выступления в Пенсильвании с уверенностью заявил, что во время предвыборной гонки в 2018 году «без шуток» посетил 54 штата.
Внимательные репортёры Fox News сразу обратили внимание на очередную ошибку Байдена и отметили факт того, что США включают в себя 50 штатов и федеральный округ Колумбия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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