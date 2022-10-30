Турция собирается пробурить 100 скважин для добычи нефти и газа в следующем году
2022-10-30 19:01
В 2023 году Турция собирается провести буровые работы на 100 скважинах для разведки газовых и нефтяных месторождений.
Работы будут выполняться на суше и в море, в стране и за рубежом, чтобы обеспечить потребности энергетики в энергоносителях, а промышленности – в сырье.
Ожидается, что к концу следующего года число буровых в море вырастет до 26. Работы затронут территорию Северного Кипра.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране будет создан крупный газовый хаб.
Опубликовано: Светлана Репина
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