Российская армия близка к освобождению села Павловки на Угледарском направлении
2022-10-30 19:25
Военный деятель ДНР Александр Ходаковский заявил, что российские военные близки к освобождению села Павловка на Угледарском направлении фронта.
30 октября основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём пресс-релизе сообщил о положительной динамике наступления служащих Вооружённых сил Российской Федерации на Угледарском направлении фронта.
Ходаковский утверждает, что бойцы ВСУ ослабляют своё сопротивление на данном участке фронта, в то время как российские солдаты постепенно соединяются для окончательного взятия Павловки под флаг России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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