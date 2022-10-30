Военный деятель ДНР Александр Ходаковский заявил, что российские военные близки к освобождению села Павловка на Угледарском направлении фронта.

30 октября основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём пресс-релизе сообщил о положительной динамике наступления служащих Вооружённых сил Российской Федерации на Угледарском направлении фронта.

Ходаковский утверждает, что бойцы ВСУ ослабляют своё сопротивление на данном участке фронта, в то время как российские солдаты постепенно соединяются для окончательного взятия Павловки под флаг России.