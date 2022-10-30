Французский политик приписал диверсии на «Северных потоках» НАТО
2022-10-30 19:32
Французский политик Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что отказ Швеции обнародовать результаты расследования диверсий на «Северных потоках» может указывать на причастность НАТО.
По его мнению, Россия не имеет к этому отношения, чего нельзя сказать о силах Североатлантического альянса.
Ранее в российском Минобороны заявили, что к подрыву «Северных потоков» причастны британские специалисты.
В Великобритании эти заявления назвали «выдумкой», отметив, что российское Минобороны распространяет ложные утверждения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Французский политик приписал диверсии на «Северных потоках» НАТО
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