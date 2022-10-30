Французский политик приписал диверсии на «Северных потоках» НАТО

Французский политик Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что отказ Швеции обнародовать результаты расследования диверсий на «Северных потоках» может указывать на причастность НАТО.

По его мнению, Россия не имеет к этому отношения, чего нельзя сказать о силах Североатлантического альянса.

Ранее в российском Минобороны заявили, что к подрыву «Северных потоков» причастны британские специалисты.

В Великобритании эти заявления назвали «выдумкой», отметив, что российское Минобороны распространяет ложные утверждения.