Из-за обрушения старейшего моста в Индии погибло около 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили тяжелые ранения в результате обрушения подвесного моста в западном индийском штате Гуджарат.
Более 400 человек находились на мосту через реку Мачу в городе Морби в воскресенье в момент обрушения, сообщил местный телеканал Zee News.
“По меньшей мере 40 человек погибли на данный момент и еще 30 получили ранения”, - сказал Бриеш Мерджа, министр и законодатель от Морби. “Число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных операций”.
Информационное агентство Press Trust of India сообщило, что мост обрушился из-за того, что не справился с количеством людей на нем.
Исторический мост длиной 230 метров был построен во времена британского правления в 19 веке. Он был закрыт на реконструкцию в течение шести месяцев и был вновь открыт для публики на прошлой неделе.
Опубликовано: Силивончик Алина
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