Из-за обрушения старейшего моста в Индии погибло около 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили тяжелые ранения в результате обрушения подвесного моста в западном индийском штате Гуджарат.

Более 400 человек находились на мосту через реку Мачу в городе Морби в воскресенье в момент обрушения, сообщил местный телеканал Zee News.

“По меньшей мере 40 человек погибли на данный момент и еще 30 получили ранения”, - сказал Бриеш Мерджа, министр и законодатель от Морби. “Число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных операций”.

Информационное агентство Press Trust of India сообщило, что мост обрушился из-за того, что не справился с количеством людей на нем.

Исторический мост длиной 230 метров был построен во времена британского правления в 19 веке. Он был закрыт на реконструкцию в течение шести месяцев и был вновь открыт для публики на прошлой неделе.