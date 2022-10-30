МИД РФ: говорить о возобновлении участия России в «зерновой сделке» пока рано
2022-10-30 19:51
В российском МИДе оценили возможность возобновления участия России в «зерновой сделке» с Украиной.
30 октября заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко в официальном пресс-релизе заявил, что в настоящее время рано говорить о возможном продолжении участия России в «зерновой сделке» по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Руденко отметил, что в настоящее время необходимо выяснить все обстоятельства теракта в акватории Чёрного моря, так как «это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы» при заключении сделки по вывозу зерна из Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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