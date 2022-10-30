Исследователи рассказали, что люди с группой крови О меньше болеют коронавирусом
2022-10-30 20:01
Результаты двух независимых исследований показывают, что люди с группой крови O менее склонны к заражению Covid-19, чем люди с группами крови A, B и AB.
Исходя из проведенного исследования, у людей с группой крови O меньше шансов подхватить Covid-19.
По мнению ученых, у них также снижается риск серьезных осложнений, таких как отказ органов и даже смерть.
Однако люди с группами крови А и АВ наиболее уязвимы, о чем свидетельствуют полученные данные.
Результаты двух независимых исследований показывают, почему вирус смертелен для многих, а другие даже не подозревают, что они им переболели.
Опубликовано: Силивончик Алина
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