Депутат парламента Франции Флориан Филиппо указал на причастность НАТО ко взрывам "Северных потоков".

30 октября представитель парламента Франции Флориан Филиппо опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что спецслужбы Североатлантического альянса имеют прямое отношение к разгерметизации трубопроводов "North Stream" в Балтийском море, которые принадлежат России и являются крупнейшей веткой поставок газа в страны Европы.

По мнению Филиппо, на причастность НАТО к подрывам "Северных потоков" указывает официальная позиция Швеции, которая публично отказалась обнародовать результаты расследований об инциденте с российскими газопроводами.