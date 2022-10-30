Филиппо: Швеция невольно раскрыла вину НАТО в терактах на «Северных потоках»
Депутат парламента Франции Флориан Филиппо указал на причастность НАТО ко взрывам "Северных потоков".
30 октября представитель парламента Франции Флориан Филиппо опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что спецслужбы Североатлантического альянса имеют прямое отношение к разгерметизации трубопроводов "North Stream" в Балтийском море, которые принадлежат России и являются крупнейшей веткой поставок газа в страны Европы.
По мнению Филиппо, на причастность НАТО к подрывам "Северных потоков" указывает официальная позиция Швеции, которая публично отказалась обнародовать результаты расследований об инциденте с российскими газопроводами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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