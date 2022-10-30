МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
2022-10-30 20:13
Министерство иностранных дел России рассказало, в каком случае Москва возобновит своё участие в зерновой сделке.
Вечером 30 октября Министерство иностранных дел РФ опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Москва отказывается от продолжения участия в зерновой сделке с Турцией, Украиной и ООН до начала расследования нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота России в Севастополе.
Представитель МИД РФ Андрей Руденко подчёркивает, что только после начала независимого расследования и его окончания можно будет говорить о том, что Россия допускает своё участие в зерновой сделке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
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