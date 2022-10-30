The Hill: Киев просит США надавить на Израиль для поставок оружия Украине
2022-10-30 20:26
Издание The Hill уведомляет, что украинское правительство просит Вашингтон оказать влияние на Тель-Авив для предоставления военной помощи Кеиву.
30 октября зарубежная газета The Hill опубликовала интервью с украинским послом в Израиле Евгением Корнийчуком, который публично заявил, что Киев и Тель-Авив сблизились по множеству позиций в последнее время, однако отношения Израиля и Украины пока ещё далеки от реального политического товарищества.
Также Корнийчук заявил, что Киев будет добиваться давления Вашингтона на Тель-Авив для поставок израильского оружия Украине, поскольку Соединённые Штаты являются единственным государством, способным влиять на политику Израиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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