The Hill: Киев просит США надавить на Израиль для поставок оружия Украине

Издание The Hill уведомляет, что украинское правительство просит Вашингтон оказать влияние на Тель-Авив для предоставления военной помощи Кеиву.

30 октября зарубежная газета The Hill опубликовала интервью с украинским послом в Израиле Евгением Корнийчуком, который публично заявил, что Киев и Тель-Авив сблизились по множеству позиций в последнее время, однако отношения Израиля и Украины пока ещё далеки от реального политического товарищества.

Также Корнийчук заявил, что Киев будет добиваться давления Вашингтона на Тель-Авив для поставок израильского оружия Украине, поскольку Соединённые Штаты являются единственным государством, способным влиять на политику Израиля.