Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
2022-10-30 20:33
Издание Times утверждает, что экс-премьер Британии Лиз Трасс требовала определённых условий от посольств других стран во время посещения данных государств.
В воскресенье вечером газета The Times опубликовала новость со ссылкой на инсайдера, которая гласит, что бывший британский премьер-министр Лиз Трасс имела негласный "райдер" как у музыкантов или известных актёров, когда посещала другие страны. По данным Times, представители Трасс рассылали список просьб в иностранные посольства, когда премьер Великобритании направлялась туда с визитом.
Журналисты The Times утверждают, что иногда Лиз Трасс требовала, чтобы в её отеле были суши на завтрак, кофе от известных брендов и вино сорта совиньон блан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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