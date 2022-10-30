Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран

Издание Times утверждает, что экс-премьер Британии Лиз Трасс требовала определённых условий от посольств других стран во время посещения данных государств.

В воскресенье вечером газета The Times опубликовала новость со ссылкой на инсайдера, которая гласит, что бывший британский премьер-министр Лиз Трасс имела негласный "райдер" как у музыкантов или известных актёров, когда посещала другие страны. По данным Times, представители Трасс рассылали список просьб в иностранные посольства, когда премьер Великобритании направлялась туда с визитом.

Журналисты The Times утверждают, что иногда Лиз Трасс требовала, чтобы в её отеле были суши на завтрак, кофе от известных брендов и вино сорта совиньон блан.