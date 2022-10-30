Украина использует систему Starlink Илона Маска против российского вторжения
2022-10-30 20:54
SpaceX запустила в космос еще одну из своих ракет Falcon 9, 49-ю в 2022 году, что является рекордом, поскольку компания продолжает запускать ракету примерно раз в шесть дней.
Этот спутник вывел на орбиту 53 спутника Starlink, добавив к созвездию, которое в настоящее время насчитывает более 3000 действующих спутников.
Во вторник SpaceX планирует запустить гораздо более мощную ракету Falcon Heavy.
На этот раз заказчиком являются Космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.
Опубликовано: Силивончик Алина
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