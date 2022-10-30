В Берлине неизвестные напали на демонстрантов выступающих в поддержку иранских женщин

В воскресенье в Берлине трое мужчин получили ранения, когда на мирных демонстрантов возле посольства Ирана напали люди в масках, которые cбежали с места преступления, сообщила немецкая полиция.

Несколько нападавших, спрятав лица в шарфы, сорвали флаги и транспаранты, висевшие на фургоне, припаркованном недалеко от посольства Ирана. Затем они попытались открыть дверь караванера, и между нападавшими и теми, кто находился в машине, завязалась драка.

По данным полиции, трое протестующих получили ранения, двое из них госпитализированы. Нападавшие скрылись на автомобиле.

В последнее время в Германии и других европейских странах прошли многочисленные демонстрации в поддержку иранских протестующих.