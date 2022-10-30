Обрушение моста в Индии унесло жизни 60 человек, 100 человек ранены, многие пропали без вести

По сообщениям СМИ, десятки человек погибли в результате обрушения подвесного моста через реку на западе Индии.

По меньшей мере 60 погибших, около 100 человек получили ранения, говорится в сообщен7ии властей штата. Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Авария произошла в воскресенье вечером в городе Морби в штате Гуджарат, сообщила газета «Таймс оф Индия». Люди упали в воду с обрушившегося мостп. Проводится масштабная спасательная операция. Министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави заявил, что более 70 человек были спасены.

Пешеходный мост через реку Маччху был недавно вновь открыт после ремонтных работ. Он был построен еще в 19 веке. В момент обрушения на подвесном мосту находилось много людей. В некоторых СМИ упоминались сотни человек.

«Мы в шоке. Ведется расследование», — заявил министр труда Гуджарата Бриджеш Мерджа в интервью NDTV.

Изображения и видео в социальных сетях показывают, как конструкция разваливается посередине, и несколько человек цепляются за нее, чтобы не упасть в воду.

Первоначально официальной информации о причине не было. По сообщениям СМИ, конструкция могла не выдержать нагрузки слишком большого количества людей.

Офис премьер-министра Нарендры Моди объявил в Twitter, что семьям жертв будет выплачена компенсация.