Издание Le Figaro утверждает, что США могут прекратить поставки оружия Украине после промежуточных выборов в американском Конгрессе.

30 октября колумнист французской газеты Le Figaro Адриен Жольм сообщил, что после промежуточных выборов конгрессменов в Соединённых Штатах, которые пройдут в грядущем ноябре, Вашингтон может пересмотреть свои отношения с Киевом, сократив или полностью прекратив поставку оружия и боеприпасов Украине.

По мнению Жольма, уже сейчас многие республиканцы и прогрессивные демократы в США добиваются того, чтобы Вашингтон закончил оказание любое помощи Украине, а после выборов в Конгресс сторонников прекращения помощи Киеву станет лишь больше.