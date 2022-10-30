Le Figaro: США прекратят военную помощь Киеву после выборов в Конгресс
2022-10-30 21:14
Издание Le Figaro утверждает, что США могут прекратить поставки оружия Украине после промежуточных выборов в американском Конгрессе.
30 октября колумнист французской газеты Le Figaro Адриен Жольм сообщил, что после промежуточных выборов конгрессменов в Соединённых Штатах, которые пройдут в грядущем ноябре, Вашингтон может пересмотреть свои отношения с Киевом, сократив или полностью прекратив поставку оружия и боеприпасов Украине.
По мнению Жольма, уже сейчас многие республиканцы и прогрессивные демократы в США добиваются того, чтобы Вашингтон закончил оказание любое помощи Украине, а после выборов в Конгресс сторонников прекращения помощи Киеву станет лишь больше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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