Берлускони: Киев согласится на переговоры с РФ без поставок западного оружия
2022-10-30 21:22
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уверен, что Украина может согласиться на переговоры с Россией, лишившись поставок оружия из стран Запада.
30 октября экс-премьер Италии Сальвио Берлускони выразил уверенность в том, что администрация Владимира Зеленского примет предложение правительства России и возобновлении мирных переговоров тогда, когда коллективный Запад во главе с НАТО и Соединёнными Штатами прекратит поставлять вооружения Украине.
Также Берлускони заявил, что украинские власти получат сотни миллиардов долларов на восстановление собственного государства в случае достижения мира с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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