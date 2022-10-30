Берлускони: Киев согласится на переговоры с РФ без поставок западного оружия

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уверен, что Украина может согласиться на переговоры с Россией, лишившись поставок оружия из стран Запада.

30 октября экс-премьер Италии Сальвио Берлускони выразил уверенность в том, что администрация Владимира Зеленского примет предложение правительства России и возобновлении мирных переговоров тогда, когда коллективный Запад во главе с НАТО и Соединёнными Штатами прекратит поставлять вооружения Украине.

Также Берлускони заявил, что украинские власти получат сотни миллиардов долларов на восстановление собственного государства в случае достижения мира с Россией.