Владимир Винокур рассказал, как однажды Муслим Магомаев спас ему жизнь

Во время гастролей юмориста в Баку произошло землятрясение, и легендарный певец подсказал другу, как спасаться в этих условиях.

Владимир Винокур после выступления на концерте, посвященном 80-летию Муслима Магомаева рассказал за кулисами, как легендарный певец в свое время спас ему жизнь, сообщает Рrozvezd.

"В Баку накануне был мой концерт, где были Магомаев с Синявской. После концерта они проводили меня в гостиницу. А утром я проснулся от того, что кровать поехала к балкону. Сразу подумал: «Надо завязывать с выпивкой!». Неожиданно звонит телефон, Муслим спрашивает: «Володя, что сейчас делаешь?». Я отвечаю: "Я еду к балкону на кровати".

По словам Винокура, Магомаев посоветовал ему не волноваться, потому что в Баку "небольшое землетрясение". Легендарный баритон посоветовал зайти в ванную, где менее опасно, чем в комнате.

"Спустя время он позвонил снова: «Отбой, можно выходить!». Я единственный из гостей отеля, кто не выбежал на улицу. Я в таких событиях никогда не был, потому не понял, что происходит. А Муслим мне помог сохранить жизнь", - поделился артист.

Винокур отметил, что уход Магомаева стал большой потерей для эстрады: достойной замены ему не оказалось.

"Он был уникальный человек, - поделился Владимир Натанович. – Никогда не слышал, чтобы Муслим повышал голос. Не видел его в шортах либо джинсах: он мог на завтрак выйти в костюме. Грех такое говорить, но после того, как Магомаев ушел из жизни, чуда не произошло. Не появилось такого человека,который был бы равен Магомаеву по таланту".