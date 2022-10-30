Генерал РФ Мордвичев заменил Лапина на посту главы армии «Центр» в зоне СВО

Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал временным командующим группировки армии "Центр" в Украине.

30 октября информационное агентство URA.RU со ссылкой на информатора сообщило, что отстранённый от командования группировкой армии Центрального военного округа России в зоне спецоперации Александр Лапин уступил данный пост генерал-лейтенанту Андрею Мордвичеву, который теперь руководить армией "Центр" на территории Украины.

Примечательно, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его представители разыскивали Лапина, чтобы провести с ним беседу об отступлении российских войск в зоне СВО под его командованием, однако Александр Лапин не был найден.