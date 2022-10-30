Генерал РФ Мордвичев заменил Лапина на посту главы армии «Центр» в зоне СВО
2022-10-30 21:44
Российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал временным командующим группировки армии "Центр" в Украине.
30 октября информационное агентство URA.RU со ссылкой на информатора сообщило, что отстранённый от командования группировкой армии Центрального военного округа России в зоне спецоперации Александр Лапин уступил данный пост генерал-лейтенанту Андрею Мордвичеву, который теперь руководить армией "Центр" на территории Украины.
Примечательно, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его представители разыскивали Лапина, чтобы провести с ним беседу об отступлении российских войск в зоне СВО под его командованием, однако Александр Лапин не был найден.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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