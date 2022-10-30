Еще одна катастрофа: в авиакрушении за последние пару месяцев погиб второй немецкий миллиардер

Одно крушение произошло в Мексике, второе на Балтике. В обоих случаях причиной трагедии стала нехватка топлива.

Частный самолет немецкого мультимиллионера Райнера Шаллера несколько дней назад исчез с радаров у берегов Коста-Рики. На борту находились 53-летний владелец, основатель самой крупной в ФРГ сети фитнес-клубов McFit, и его девушка Кристина Шикорски.

Вместе с ними летели также двое детей и бизнес-партнер Шаллера Маркус Куррек, уточняет Вумен.ру со ссылкой на Bild.

Piaggio-180 вылетел из Мексики в провинцию Лимон, но радиосвязь с аэропортом Барра-де-Паризмина неожиданно прервалась.

Спасатели приняли все меры для обнаружения борта, но пока розыски успеха не дали. В СМИ обсуждается тот факт, что миллиардер перед вылетом попросил адвокатов в случае его смерти обнародовать письмо. Что в нем, пока неизвестно.

Журналисты также задаются вопросом: будут ли еще жертвы? Дело в том, что в последние пару месяцев в авиакатастрофе погибли уже двое немецких миллиардеров.

В сентябре при крушении самолета на Балтике погибли четыре члена семьи богатого немецкого предпринимателя Карла-Петера Гриземанна. Бизнесмен владел огромным конным заводом.

Частным рейсом семья летела в Германию после отдыха в Испании. И в первом, и во втором случае причиной крушения названа проблема с нехваткой топлива.