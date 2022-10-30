Манфред Рихтгофен: лучший немецкий летчик в период Первой мировой войны
2022-10-30 22:03
Манфред Альбрехт Фрайхерр фон Рихтгофен (1892-1918) - самый успешный немецкий летчик-истребитель за всю мировую войну, у которого насчитывалось самое большое количество небесных побед.
За свою летную карьеру Рихтгофен сбил 80 вражеских самолетов.
Этот рекорд по немецким меркам считался большим успехом, поэтому его считали лучшим пилотом за всю историю Первой мировой войны.
Он погиб после того, как был сбит под Амьеном.
Опубликовано: Силивончик Алина
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