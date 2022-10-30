Ученые выяснили, в каких семьях дети чаще страдают от ожирения

Психологи считают, что корень такой проблемы нужно искать в нюансах домашнего воспитания.

Ученые Имперского колледжа в Лондоне выяснили, в каких семьях дети чаще набирают лишние килограммы, как с этим связан воспитательный процесс в доме.

Психологи проанализировали данные более чем 10 тысяч детей за двадцать лет, сообщает Вокруг света. На основе анкет, заполненных родителями и детьми, были определены четыре стиля воспитания.

Это - авторитетный, где родители придерживаются дисциплины, однако в то же время проявляют внимание и заботу. Авторитарный - семьи, где старшие устанавливают строгие правила, при этом эмоций проявляют мало. Снисходительный - родители эмпатичны, однако дисциплине уделяют мало внимания. И пренебрежительный - в такой семье родители эмоционально не вовлечены в процесс воспитания, но могут пытаться ввести какие-либо правила.

Оказалось, что подростки, родители которых принадлежали к авторитарному или пренебрежительному стилям, чаще весили на килограмм-второй больше, чем те дети, что росли в теплой атмосфере, где их понимали.

Почему так получается? Строгие родители нередко не дают сыновьям и дочерям права выбирать блюда на завтрак, обед или ужин. Заставляют их съедать все, что на тарелке, даже если они не голодны. Такой контроль может привести к тому, что ребенок при каждой возможности будет злоупотреблять запрещенной пищей.

А предоставленные сами себе дети пытаются заглушить эмоциональный голод вкусной едой. И постепенно разучиваются распознавать сигналы собственного мозга, которые дают знать о голоде или насыщении.