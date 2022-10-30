Серия взрывов прогремела в Запорожье на фоне воздушной тревоги в Украине
2022-10-30 22:07
30 октября в областном городе Запорожье очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах.
В воскресенье вечером украинское информагентство "Страна.ua" со ссылкой на прямых очевидцев событий сообщило, что в городе Запорожье, находящимся под контролем вооружённых сил Украины, была отчётливо слышна серия громких взрывов, в то время как в большинстве областей Украины экстренно сработали сигналы воздушной тревоги.
Примечательно, что Запорожье является единственным крупным городом в области, который не контролируется Россией: остальные 73 процентов территорий Запорожской области перешли под контроль ВС РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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