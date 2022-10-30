Серия взрывов прогремела в Запорожье на фоне воздушной тревоги в Украине

30 октября в областном городе Запорожье очевидцы сообщают о нескольких громких взрывах.

В воскресенье вечером украинское информагентство "Страна.ua" со ссылкой на прямых очевидцев событий сообщило, что в городе Запорожье, находящимся под контролем вооружённых сил Украины, была отчётливо слышна серия громких взрывов, в то время как в большинстве областей Украины экстренно сработали сигналы воздушной тревоги.

Примечательно, что Запорожье является единственным крупным городом в области, который не контролируется Россией: остальные 73 процентов территорий Запорожской области перешли под контроль ВС РФ.