После выхода РФ из зерновой сделки в Украине заблокированы 218 судов с зерном

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о блокировке 218 кораблей с зерном после решения России выйти из зерновой сделки в одностороннем порядке.

30 октября официальный Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины опубликовал информацию о том, что в украинских государственных водах заблокированы 218 кораблей, участвующие в зерновой сделке.

По данным ведомства, причиной блокировки судов с зерном является односторонний выход России из зерновой сделки: из-за решения Москвы прекратить своё участие в соглашении общий координационный совет не может выдать Киеву разрешение на досмотр кораблей, перевозящих зерновые культуры.

Днём ранее в Минобороны России сообщили о выходе РФ из зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН из-за того, что украинские беспилотники совершили атаку на корабли российского Черноморского флота в Севастополе.