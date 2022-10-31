Чай является напитком долгожителей и повышает умственные способности

Чаеманы живут гораздо дольше тех, кто не пьет чая совсем. И интеллектуальное развитие у них намного выше.

Мозг людей, которые пьют много чая, работает очень хорошо.

Кроме того, ученые выяснили, что чем больше чашек чая выпивает человек, тем лучше он концентрирует внимание и выполняет сложные задачи, тем четче его движения и быстрее реакции.

Очень пожилым людям тоже показано пить чай. Этот напиток обеспечивает их интеллектуальную сохранность и препятствует развитию деменции.

Ученые из университета Ньюкасла в Великобритании доказали, что старики, выпивающие 5 и более чашек черного чая в день заметно дольше живут и сохраняют здравый ум, нежели те, кто совсем не употребляет этого напитка.