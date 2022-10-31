В Турции обнаружили могилу Святого Николая и пол, по которому он ступал
Находки были сделаны археологами на родине святого - в городе Демре, в церкви VII - VIII веков.
Демре расположен в двух с половиной часах езды от Антальи.
В этом городе находится и одноименный храм Святого Николая, а под ним спряталась более ранняя церковь. В ней святой при жизни служил епископом в III - IV веках, а потом был здесь же захоронен.
Уникальные находки были обнаружены при раскопках остатков ранней церкви.
Старый храм находится на глубине 7 - 8 метров под землей. Он опустился под землю потому, что поднялись воды Средиземного моря.
Археологи нашли здесь участок старинного пола, который относится к IV веку - именно тогда в храме служил Святой Николай.
Здесь же было обнаружено и предполагаемое захоронение святого.
Церковь Святого Николая в Турции имеет важнейшее значение для христиан всего мира. Каждый год ее посещает множество туристов.
В ней находится саркофаг римского периода, украшенный рыбьей чешуей и листьями аканта.
Считают, что он принадлежал святому, а его мощи изъяли отсюда и вывезли еще в Средние века.
После обнаруженного археологами захоронения, возникает вопрос, кому действительно принадлежали эти останки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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