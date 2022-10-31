Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обойдя Болсонару
2022-10-31 02:02
31 октября Луис Инасиу Лула да Силва победил на бразильских президентских выборах, опередив действующего главу государства Жаира Болсонару.
Центральный избирательный комитет Бразилии обработал 98 процентов голосов избирателей на выборах президента, благодаря чему стало известно, что политик социалистических взглядов Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,77% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Жаира Болсонару. страны проголосовало лишь 49,23%.
Изначально Болсонару обходил Лулу да Силву на всех участках подсчёта голосов и являлся явным фаворитом, однако позднее Силва вырвался вперёд, став президентом Бразилии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Зеленский: Россия обвиняет Киев в использовании «боевого зерна» и «пшеницы-убийцы»
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Войска РФ из «группы Вагнер» выдвигаются к Артемовску для зачистки города от ВСУ
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов