Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обойдя Болсонару

31 октября Луис Инасиу Лула да Силва победил на бразильских президентских выборах, опередив действующего главу государства Жаира Болсонару.

Центральный избирательный комитет Бразилии обработал 98 процентов голосов избирателей на выборах президента, благодаря чему стало известно, что политик социалистических взглядов Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,77% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Жаира Болсонару. страны проголосовало лишь 49,23%.

Изначально Болсонару обходил Лулу да Силву на всех участках подсчёта голосов и являлся явным фаворитом, однако позднее Силва вырвался вперёд, став президентом Бразилии.