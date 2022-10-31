Сигналы воздушной тревоги звучали по всей территории Украины
2022-10-31 04:00
В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщение о работе ПВО с 2.30 по мск.
Сигналы воздушной тревоги звучали по всей территории Украины, сообщила "Страна.ua". О складывающейся ситуации также объявили власти регионов.
Воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также столице Украины.
Отменили тревогу в 2:30 по московском времени. С этого же времени не поступало сообщений и о работе подразделений противовоздушной обороны.
Опубликовано: Максим Алексеев
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
В детстве Светлана Ходченкова мыла подъезды, чтобы помочь своей маме
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
В Турции обнаружили могилу Святого Николая и пол, по которому он ступал
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов