В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщение о работе ПВО с 2.30 по мск.

Сигналы воздушной тревоги звучали по всей территории Украины, сообщила "Страна.ua". О складывающейся ситуации также объявили власти регионов.

Воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Винницкой, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также столице Украины.

Отменили тревогу в 2:30 по московском времени. С этого же времени не поступало сообщений и о работе подразделений противовоздушной обороны.