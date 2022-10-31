Ударная группа боевых кораблей во главе с авианосцем USS «Gerald Ford» прибудет в Европу.

В Европу прибудет ударная авианосная группа ВМФ США во главе с USS «Gerald Ford», сообщает UK Defence Jornal.

Авианосцы с авиационными ударным эскадрильями самолетов и вертолетов прибудут в военно-морскую базу Портсмут на юге Великобритании.

Сообщается, что помимо авианосца USS «Gerald Ford» в состав группы входит еще семь подразделений боевых кораблей.

Американская группировка, совместно с военно-морскими эскадрами союзников проведут совместные учения, включая нанесение ракетных ударов большой мощности.