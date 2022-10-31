AFP: число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек

Число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120 человек.

Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек, сообщает AFP со ссылкой на источников в полиции штата Гуджарат.

"В настоящий момент мы обнаружили 120 тел. Стоит ожидать, что количество жертв будет увеличиваться по мере пролжения поисков", - рассказал начальник полиции города Морби.

Ранее сообщалось, что построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху, два года находился на реконструкции. Торжественное открытие состоялось всего четыре дня назад. На момент обрушения на мосту находилось не менее 500 человек, в том числе дети.

После падения моста, большая часть находившихся на нем людей оказалась в воде.