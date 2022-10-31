Простой способ улучшить водопроводную воду для полива комнатных растений

Качество воды из водопровода оставляет желать лучшего. Поливать цветы ею не рекомендуется. Приготовить раствор с полезными свойствами можно с помощью перекиси водорода.

Для приготовления так называемой "живой воды" для ухода за комнатными растениями понадобится 3%-ная перекись водорода.

Преимущества такого полива:

при соблюдении доз ежедневные процедуры защищают растения от многих болезней;

"живая вода" близка по составу к талой снеговой воде, о ценности которой знает каждый садовод и огородник;

происходит обогащение почвы кислородом (литр воды смешать с чайной ложкой перекиси);

подходит для профилактики гнилей (на литр воды берется столовая ложка вещества);

вода с перекисью водорода помогает восстановить вянущие растения в самом начале загнивания корневой системы, также она полезна при пересаживании больных цветов (на литр воды взять

столовую ложку перекиси, погрузить растение на 15 минут).

Приготовить полезную жидкость можно из чистой воды комнатной температуры, смешав литр со столовой или чайной ложкой перекиси водорода.

Раствор делается для разового применения, хранить его нельзя.

Для обычного регулярного ухода за здоровыми растениями можно добавлять при поливе по паре капель перекиси - это значительно улучшит характеристики водопроводной воды.