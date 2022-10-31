«Запомнила на всю жизнь»: Яна Поплавская рассказала о неизвестном ранее поступке Собчак

Артистка вспомнила, что однажды телеведущая спасла от гибели тяжелобольную девочку.

Яна Поплавская неожиданно раскрыла неизвестный факт из жизни Ксении Собчак. Актриса ранее ничего не говорила про журналистку, в какие бы скандалы та не попадала, уточняет КП.

Но теперь решила рассказать о поступке Ксении, о которой Собчак сама молчала много лет. "Я обещала вам рассказать про Ксению Собчак. Я взвешенный человек, отделяю белое от черного и помню человеческие истории", - подчеркнула Яна.

Это случилось в 2007 году. Поплавская обратилась к Собчак по поводу детей, которые проходили курс лечения в отделении трансплантологии одной из больниц.

"Они мечтали в новогодье встретиться со звездами. Тяжело больная девочка Авиталь хотела увидеть Ксюшу Собчак. Другие звезды не смогли приехать либо болели, согласилась только Собчак", - начала рассказ Поплавская.

По ее словам, тогда стояли 20-градусные морозы. "Машину Собчак не пустили на территорию. То ли не выписали пропуск, то ли ошиблись в номере… К моему удивлению, она не стала скандалить... Ксения вышла из машины и в джинсах и майке, с полными пакетами подарков, пошла к зданию больницы", - поделилась Яна.

Поплавская подчеркнула, что все было не не публику, а лишь для детей и их мам. После этой встречи Собчак начала опекать Авиталь. К слову, девочке сделали пересадку почки, она выжила и теперь живет в Петербурге. Это был человеческий поступок, и я его запомнила на всю жизнь", - подчеркнула знаменитость.

Когда артистка после этого звонила Ксении со словами благодарности, та ответила: "Что вы, Яна, это же дети".