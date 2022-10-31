Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии с минимальным отрывом в 1,6%

Луис Инасио Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии в воскресенье, победив действующего президента Жаира Болсонару.

Согласно предварительным результатам, Лула победил с небольшим отрывом, 50,83% против 49,17% у своего консервативного оппонента.

Он возвращается к власти после того, как руководил Бразилией с 2003 по 2010 год.

Во время выборов наблюдатели отметили большое число нарушений, и эксперты утверждают, что и Лула и Болсонару будут оспаривать результат.

