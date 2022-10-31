Лула да Силва одержал победу на выборах в Бразилии с минимальным отрывом в 1,6%
2022-10-31 08:06
Луис Инасио Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии в воскресенье, победив действующего президента Жаира Болсонару.
Согласно предварительным результатам, Лула победил с небольшим отрывом, 50,83% против 49,17% у своего консервативного оппонента.
Он возвращается к власти после того, как руководил Бразилией с 2003 по 2010 год.
Во время выборов наблюдатели отметили большое число нарушений, и эксперты утверждают, что и Лула и Болсонару будут оспаривать результат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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